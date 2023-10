Bad Bunny anunció su esperado nuevo álbum: ¿Cuándo se estrena?

"El día más esperado por muchos ya llegó". Así Bad Bunny confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum.

El artista puertoriqueño subió a su cuenta de Instagram un video donde entregó el anuncio del disco, titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

Lo que llamó la atención de los fanáticos fue ver al trapero con su clásico look de pelo corto, que no se veía desde los tiempos en que el "Conejo Malo" se dedicaba exclusivamente al trap.

Asimismo, a través de su cuenta de "X", Benito Martínez reveló que estará compuesto por 22 canciones, las que calificó como "fuego".

Cabe recordar que el artista se había tomado un receso artístico que fue interrumpido por la canción "Where She Goes", lanzada en mayo de este año y posteriormente por "un x100to" junto a Grupo Frontera.

El estreno del "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" está agendado para el día viernes 13 de octubre.