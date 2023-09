Cher es acusada de secuestro: habría raptado a su propio hijo

La cantante Cher fue acusada de contratar a un grupo de hombres para raptar a Elijah Blue Allman, su hijo de en medio, en 2022.

De acuerdo a Variety, el hecho ocurrió en Nueva York durante noviembre, cuando el guitarrista y su esposa, la cantante Marieangela King, se encontraban en un hotel intentando reconciliarse.

Según King, habían pasado 12 días juntos cuando, la noche de su aniversario, cuatro hombres aparecieron en la habitación para llevarse a Allman, donde uno de ellos aseguró haber sido contratado por la intérprete de "Believe".

"Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada por él", expresó la mujer en una declaración judicial presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles el pasado diciembre.

"Desde agosto de 2022, me han dicho que no puedo ver ni hablar con él", añadió la nuera de la estrella del pop, asegurando que su esposo se encuentra en un centro de rehabilitación, cuyo nombre desconoce.

Además, la cantante afirmó que Cher le exigió dejar la casa que compartía con Allman. "No se me permitió recuperar mis pertenencias de nuestra casa y residencia principal, ni se me dio la oportunidad de inventariar nuestros activos", declaró.

"Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que esté bien y quiero lo mejor para mi esposo", sentenció King en su declaración.

Previamente Elijah, que solicitó a su mujer el divorcio durante 2021, había hablado públicamente sobre su adicción a las drogas, que inició cuando tenía apenas 11 años.