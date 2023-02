Christina Aguilera deslumbró al Movistar Arena en su primera visita a Chile

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña 2023, Christina Aguilera presentó el primero de dos shows este sábado en el Movistar Arena, llenando el recinto con más de 12 mil fanáticos de la diva del pop.

El concierto, donde "Xtina" y su potente voz hicieron a los presentes corear sus canciones, inició alrededor de las 21:30 horas, abriendo con "Dirrty" y "Can't Hold Us Down".

Luego de un repaso por sus grandes éxitos, desde "Genie in a Bottle" a "Santo", la cantante sorprendió al público interpretando junto a sus coristas "Moves Like Jagger" y "Say Something", colaboraciones junto a Maroon 5 y A Great Big World respectivamente, que no formaron parte de su show en Viña 2023.

La intérprete de "Falsas Esperanzas" se tomó también más de un espacio para dedicar unas palabras a sus fanáticos, agradeciendo el cariño que ha recibido durante su visita y declarando estar "muy feliz" de estar en el país.

"El último mensaje que tengo para ustedes es que se amen...y luego se amen entre sí", dijo Aguilera en medio de una colorida interpretación de "Let There Be Love", última canción en la lista, donde hizo guiños a la comunidad LGBTQ+.

El segundo y último show de la cantante estadounidense en Chile, que se lleva a casa los máximos galardones del certamen viñamarino, será este domingo 26 de febrero en el Movistar Arena, contando aún con localidades disponibles a través del sistema Puntoticket.