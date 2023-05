Cumpliendo un sueño: Karol G subió al escenario con Alicia Keys para interpretar "No One"

Alicia Keys se presentó este jueves en Bogotá con su gira "Alicia + Keys World Tour", mismo tour que la tuvo hace solo unos días en Chile compartiendo con Anita Tijoux, una de las invitadas especiales que ha tenido en su paso por Sudamérica, donde también ha cantado con la argentina Cazzu y la brasileña IZA.

Ahora, en su último show, la intérprete de "Girl On Fire" sorprendió a su público colombiano al invitar a Karol G, quien ingresó al escenario interpretando "Mientras Me Curo del Cora", para luego cantar "No One" junto a Keys.

"Soñar siempre en grande", "merece todo lo bueno", "empoderadísimas mujeres", "empoderadísimas mujeres", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la "bichota", que mostraron su emoción a través de redes sociales.

Tras este encuentro, fanáticos clasificaron esta invitación como un "sueño cumplido" para la colombiana, ya que hace más de 10 años versionó "Try Sleeping with a Broken Heart" de la artista estadounidense en su cuenta de YouTube.