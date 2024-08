Iván Flores: En este momento no es responsable que las FFAA salgan a la calle

El senador Iván Flores (DC) planteó en Cooperativa que "en este momento no es responsable" que las Fuerzas Armadas salgan a la calle para enfrentar la crisis de seguridad, ya que aún falta definir las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para la institución, además de mejorar su equipamiento y entrenamiento para el trabajo en zonas urbanas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado sostuvo que "es un tema amplio que requiere una respuesta de Estado que sea integral e integrada. La verdad es que no hay ninguna que por separado sea la solución a la crisis de seguridad, no estamos ante un problema puntual de seguridad, estamos en un nivel de crisis, por cuanto la respuesta, que debe ser multifactorial, no se ve".

"En el Legislativo estamos haciendo un buen esfuerzo, no sé si el mayor, porque depende de distintas comisiones, depende de las dos cámaras y siempre se puede hacer un poco más, pero estamos haciendo un buen esfuerzo", valoró.

Flores insistió en que "claramente no tenemos la bala de plata. Sin embargo, las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) son clave y eso es lo que hemos estado haciendo".

"Se le ha rebajado los pasos, por ejemplo, para el uso de la fuerza a las Fuerzas Armadas y están súper preocupados de eso, porque claramente las FFAA -que están preparadas para defensa letal del Estado- les complica muchísimo que los llamen para salir a la calle si no están preparados ni tienen el equipamiento para poder trabajar al interior de zonas urbanas", destacó.

Al ser consultado sobre si los militares deberían salir a la calle, Flores replicó que "si es necesario, claro, pero yo creo que en este momento no es responsable convocar a las Fuerzas Armadas. Primero, porque no tenemos los efectivos para poder cubrir lo que legítimamente muchos alcaldes o autoridades locales han planteado, pero particularmente en la Metropolitana".

"Tenemos que definir qué es lo que esperamos de las instituciones del Estado para proteger de tal o cual manera al Estado y ahí hay una diferencia profunda que yo espero que se zanje", puntualizó.