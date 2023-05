"Have You Got It Yet?" es el nombre del documental sobre la historia de Syd Barrett, uno de los cofundadores del grupo Pink Floyd, y de su aporte a la música en el ámbito de la experimentación y el rock psicodélico. La película contará con entrevistas de los ex miembros de la banda y se estrenará el 15 de mayo en los cines del Reino Unido.

