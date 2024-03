Dr. Dre revela que sufrió tres accidentes cerebrovasculares

El rapero y productor Dr. Dre contó que tuvo problemas de salud luego de sufrir una aneurisma cerebral en 2021.

El artista de 59 años recordó el hecho ocurrido a inicios de 2021 y reveló que sufrió tres accidentes cerebrovasculares mientras estaba hospitalizado.

"Es algo que no puedes controlar y que simplemente sucede, y durante esas dos semanas tuve tres derrames cerebrales", dijo Dre en entrevista en This Life of Mine With James Corden de SiriusXM..

El día que fue hospitalizado, el rapero recordó que se despertó con una sensación extraña detrás de la oreja derecha que pronto se convirtió en "el peor dolor".

"Me levanté y continué con mi día, y pensé que podía simplemente acostarme y tomar una siesta. Mi hijo tenía una amiga que estaba allí y me dijo: 'No, tenemos que llevarte al hospital'. Entonces me llevaron a atención de urgencia", contó.

"Lo siguiente que sabes es que me estoy desmayando. Entro y pierdo la conciencia y terminé en la UCI", dijo Dre. "Estuve allí durante dos semanas. Escuché a los médicos entrar y decir: 'No sabes la suerte que tienes'", declaró.