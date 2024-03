El potente mensaje de Christell Rodríguez: "No sé a dónde llegaré, pero sé que seré grande"

La cantante Christell, reconocida por en el pasado haber alcanzado popularidad como estrella de la musical infantil, dio a conocer su reflexión en torno a su presente musical.

Mediante publicaciones hechas en sus historias de Instagram, la además fonoaudióloga se sinceró sobre la actual percepción que mantiene de sí misma, 20 años después de haber alcanzado la fama en el programa Rojo.

Las palabras de Christell tras su repentino retorno a la fama

Tras la viralización mundial de su canción "Dubidubidu", la joven de 26 años aseguró que "algo se está armando y es solo el comienzo" ya que "al fin tengo más recursos", aunque "aun así me faltan y mucho".

"Amo ser multifacética porque me hace una artista integral y destacada en muchas áreas. En este proceso he aprendido que no merezco migajas y no estoy dispuesta a recibir tratos que menosprecien mi trabajo, mi dedicación y mi proceso", planteó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christell (@christell_oficial)

En la misma línea, la artista ahondó en sus esfuerzos anteriores. "Llevo años intentando vivir de la música, pero así como muchos, cuando no se puede, hay que hacer otras cosas, como muchos quise desistir y me he hecho creer que no tengo lo necesario".

A pesar de las dificultades, Christell afirmó que su pasión, y ahora trabajo, seguirá su curso. "En una industria donde los contactos y el dinero van por sobre el talento, me he esforzado por no llegar a eso. La música para mí es arte, es amor, comunicación, refugio, consuelo, expresión y sí, un negocio", señaló Christell.