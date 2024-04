Orsini: "No pudimos prever que el centro de la discusión iba a estar en la seguridad"

La diputada Maite Orsini (Revolución Democrática) admitió que el oficialismo tuvo que adecuar las promesas originales de su programa a las nuevas demandas ciudadanas por mayor seguridad.

"Pensé que el corazón de este Gobierno iba a estar en los derechos sociales. Sin embargo, toda la atención ha estado en torno a la seguridad, porque las personas han levantado aquello como lo más importante", dijo la parlamentaria frenteamplista en entrevista con La Tercera.

Según Orsini, "no pudimos prever que en estos dos años el centro de la discusión política iba a estar en la seguridad y no en las pensiones".

"No me hubiese imaginado que el Gobierno iba a centrar su accionar político en esa agenda, porque hace dos años en las calles la gente estaba pidiendo otra cosa. Las prioridades de las personas al parecer cambiaron, y hay que atender lo que la gente está pidiendo", señaló.

En ese sentido, destacó una paradoja: "El gran legado de este Gobierno va a ser el Ministerio de Seguridad".

La diputada RD reconoció que ese giro tiene que ver con la entrada del Socialismo Democrático al corazón del Ejecutivo: "Sí, no puedo negar lo evidente. Somos una alianza de Gobierno en la que tenemos coincidencia en la mayoría de los temas relevantes de la agenda, pero en materia de seguridad tenemos diferencias entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático".

"No es que en todo haya diferencias", añadió: "Por ejemplo, en el Ministerio de la Seguridad estamos todos bien de acuerdo, en RUF. En la Ley Naín-Retamal tuvimos diferencias, en la ley de porte de combustible. Esos puntos de diferencia se notaron cuando quien lleva la agenda de seguridad era una militante del Socialismo Democrático o no, como lo era la anterior ministra del Interior, que era militante de nuestro sector".

Consultada si ha acompañado el Frente Amplio en el Congreso el giro de La Moneda en estas materias, Orsini afirmó que "no", antes de añadir que "íbamos a poner una línea roja y la pusimos, no así el Socialismo Democrático. Hemos sido bien coherentes en el Frente Amplio con lo que hemos planteado desde el Gobierno anterior. En el Congreso el FA creo que se ha mantenido coherente con su idea base, no creo que haya existido tal giro, no así en el Ejecutivo".