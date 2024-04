Yáñez dice que "siempre" ha sentido el apoyo de Boric

"Yo no he tomado ninguna decisión todavía. Las decisiones se tomarán en su minuto, tal como lo señaló el Presidente. La tomaré con él, sentado en su oficina o donde él lo disponga", señaló el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al abordar —en entrevista con El Mercurio— su continuidad en el cargo.

Tras el asesinato de tres carabineros perpetrado la madrugada del sábado en la Región del Biobío, el Gobierno salió a respaldar al jefe policial, de quien se esperaba que esta semana renunciara debido a la formalización que debe enfrentar el próximo 7 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, época en que ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

En un punto de prensa junto al propio director de Carabineros, el Presidente Gabriel Boric remarcó en Cañete -lugar del triple crimen- que "todos somos necesarios, por cierto, lo es también el general Yáñez. Todas las autoridades aquí presentes trabajaremos para tener verdad, justicia y que no haya impunidad".

Golpeado por el ataque, inédito en el pasado reciente y que enlutó al país en las primeras horas del Día del Carabinero, el jefe policial rechazó las polémicas y especulaciones sobre su futuro: "Es faltarles el respeto a las familias de nuestros mártires y los carabineros. Hoy es el momento de focalizarnos en encontrar a los asesinos, acompañar a las familias y contener a los nuestros", afirmó a El Mercurio.

Consultado si se ha sentido durante todo este tiempo apoyado por el Presidente Boric, Yáñez respondió con un tajante "siempre", aun después de las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien en marzo pasado abrió la discusión al decir que esperaba que el director evaluase "su renuncia antes de ser formalizado".

"El Presidente es quien me ratificó en el cargo y quien me confirma a mí como general director", indicó la autoridad policial.

"QUE LA INSTITUCIÓN ESTÉ SENTADA FRENTE A UNA IMPUTACIÓN NO ES JUSTO"

Pese a que aseguró que no ha tomado "ninguna decisión todavía", Yáñez reconoció que sería "absolutamente" distinto concurrir como general director en retiro a la audiencia de formalización en comparación con hacerlo en ejercicio, pues -argumentó- "la figura del general director es la institución. Y, obviamente, que la institución esté sentada frente a una imputación no es justo".

"La persona que está imputada es Ricardo Yáñez y es Ricardo Yáñez quien tiene que presentarse frente al tribunal de garantía", admitió.

No obstante, evitó comentar si eso no le da un poco la razón al llamado "criterio Tohá": "No me quiero pronunciar respecto de doctrinas ni declaraciones de quien es, además, la autoridad superior mía. Lo que le puedo decir es que cualquier persona tiene absoluto derecho a usar, como lo dijo el propio Presidente, todas las instancias legales. Y segundo, yo creo que aquí ha faltado un poco de conocimiento de entender que la formalización es un acto administrativo, que además es una garantía para la persona que es imputada, para poder conocer de qué se le está acusando", sostuvo.