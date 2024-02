Emocionada hasta las lágrimas: Alejandro Sanz aparece por sorpresa en la graduación de su hija

La hija del cantante español Alejandro Sanz no pudo contener las lágrimas después de que su padre la sorprendiera en un día muy especial.

Es que el intérprete de "Corazón partío" y "Mares de miel" hizo creer a su hija Manuela, fruto de su relación con Jaidy Michel, que finalmente no iba a poder verla en su graduación en México.

"Yo hubiera querido ir, pero tengo muchas cosas que hacer aquí. Ya le dije a tu mamá", le escribió por el artista a su primogénita de 22 años por mensajes de Whatsapp, según compartió él después.

Entonces, Manuela Sanz respondió "ya, papi, me imaginé. No pasa nada", sin tener idea del inolvidable momento que viviría los días posteriores. "Me da cosa perdérmelo", mintió él.

"Qué bonita inocencia la tuya, mi niña"

Un emotivo video compartido por el artista evidencia que el inocente engaño de su padre salió tal como lo planeó, ya que la egresada se emocionó hasta las lágrimas luego de ver a su padre, quien la abrazó cálidamente.



"Qué bonita inocencia la tuya, mi niña", escribió Alejandro Sanz en la publicación de su cuenta de Instagram, que ya suma cientos de miles de "me gusta" y comentarios positivos.

"Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación, vida mía. Te amo", cerró.