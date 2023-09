Ex One Direction fue hospitalizado de urgencia en Italia

El cantante Liam Payne, conocido por haber sido parte de la boyband británica One Direction, fue internado de urgencia en un hospital de Italia.

El artista de 30 años reveló hace algunas semanas que enfrentó una grave infección renal, lo que llevó a la cancelación de su gira por Sudamérica, que pasaría por Chile el 5 septiembre.

"Es lo último que me hubiera gustado decirles, pero he estado mal últimamente y estuve hospitalizado con una fuerte infección renal", expresó el cantante en esa ocasión, a través de un vídeo compartido en redes sociales.

It’s with a heavy heart I have to tell you that we have no other choice but to postpone my upcoming tour of South America. Over the past week I’ve been in hospital with a serious kidney infection, it’s something I wouldn’t wish on anyone, and doctors orders are that I now need to… pic.twitter.com/0aXg2r9MDD