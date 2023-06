Foo Fighters invitó a Hayley Williams de Paramore a cantar uno de sus hits

Durante una reciente presentación en el festival estadounidense Bonnaroo, el grupo Foo Fighters sorprendió a los presentes al invitar al escenario a Hayley Williams, la cantante de Paramore.

Williams, quien ha expresado su admiración por la banda de Dave Grohl, subió a escena para cantar una inédita versión de "My Hero", uno de los hits de los norteamericanos.

Tras la actuación, Grohl y Williams se fundieron en un cariñoso abrazo mientras los presentes gritaban eufóricos.

Actualmente Foo Fighters se encuentra de gira promocionando su más reciente álbum "But here we are", el cual grabaron tras la sorpresiva muerte de su baterista Taylor Hawkins en 2022.