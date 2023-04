Fue más premiada que Bad Bunny: Karol G arrasó en los Latin American Music Awards

La estrella del género urbano Karol G se alzó como la artista que más galardones recibió en la versión 2023 de los Latin American Music Awards.

Celebrados anoche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, la colombiana acaparó ocho premios en total, batiendo a Bad Bunny, quien tan solo se llevó cuatro premios de 11 nominaciones.

La "Bichota" desplazó además a consolidados artistas como Daddy Yankee, Romeo Santos y Rosalía al se coronarse con el premio de Artista del año. Además, se llevó, entre otras, la distinción de Artista Streaming del Año y Mejor Artista - Urbano.

Artista del Año

Bad Bunny

Becky G

Daddy Yankee

Eslabón Armado

Farruko

Ivan Cornejo

Karol G - GANADORA

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Rosalía

Nuevo Artista del Año

Bizarrap - GANADOR

Blessd

Edén Muñoz

Grupo Frontera

Los Lara

Luis Figueroa

Luis R Conriquez

Quevedo

Santa Fe Klan

Yahritza y Su Esencia

Canción del Año

"Bebe dame" – Fueza Regida & Grupo Frontera

"Despechá" – Rosalía

"Dos oruguitas" – Sebastián Yatra

"Está dañada" – Ivan Cornejo

"La bachata" – Manuel Turizo

"MAMIII" – Becky G & Karol G - GANADORA

"Me porto bonito" – Bad Bunny & Chencho Corleone

"Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52″ – Bizarrap & Quevedo

"Sus huellas" – Romeo Santos

"Te felicito" – Shakira & Rauw Alejandro

Álbum del Año

Ahora Me Da Pena EP – Buena Vista Social Club

Dañado – Ivan Cornejo

Esquemas – Becky G

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos

Jose – J Balvin

La 167 – Farruko

Legendaddy – Daddy Yankee

Motomami – Rosalía

Nostalgia – Eslabón Armado

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny - GANADOR

Colaboración del Año

"Bebe dame" – Fueza Regida & Grupo Frontera

"El incomprendido" – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

"MAMIII" – Becky G & Karol G - GANADORA

"Mayor que usted" – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel

"Me porto bonito" – Bad Bunny & Chencho Corleone

"Medallo" – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

"Que vuelvas" – Carin León & Grupo Frontera

"Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52″ – Bizarrap & Quevedo

"Te espero" – Prince Royce & Maria Becerra

"Te felicito" – Shakira & Rauw Alejandro

Colaboración Crossover del Año

"Arhbo (Music from the FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack)" – Ozuna, Gims,

Redone & FIFA Sound

"Borracho" – Sech & DJ Khaled

"La fama" – Rosalía & The Weeknd - GANADORES

"Sigue" – J Balvin & Ed Sheeran

"Sin fin" – Romeo Santos & Justin Timberlake

Mejor Artista Crossover

DJ Khaled

DJ Snake

Ed Sheeran

Fatman Scoop

Gims

Justin Timberlake

Lil Jon

Megan Thee Stallion

Mr. Vegas

The Weeknd - GANADOR

Artista Streaming del Año

Bad Bunny

Chencho Corleone

Grupo Frontera

Ivan Cornejo

Karol G - GANADORA

Gira del Año

Enfiestados y Amanecidos Tour – Grupo Firme

La Última Vuelta World Tour – Daddy Yankee

Papi Juancho World Tour – Maluma

$trip Love Tour – Karol G - GANADORA

World's Hottest Tour – Bad Bunny

Mejor Dúo o Grupo – Pop

Jesse & Joy - GANADORES

Los Enanitos Verdes

Maná

Mau y Ricky

Reik



Mejor Artista – Pop

Anitta

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Ricky Martin

Rosalía

Sebastián Yatra

Shakira - GANADORA

Mejor Álbum – Pop

@dannocean – Danny OceanDe Adentro Pa Afuera – Camilo

Dharma – Sebastián Yatra

Esquemas – Becky G

Motomami – Rosalía - GANADOR

Mejor Canción – Pop

"Bailé con mi ex" – Becky G

"Junio" – Maluma

"Provenza" – Karol G - GANADORA

"Tacones rojos" – Sebastián Yatra

"Te amo y punto" – Chayanne

Mejor Artista – Urbano

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

Farruko

J Balvin

Jhayco

Karol G - GANADORA

Natti Natasha

Ozuna

Rauw Alejandro