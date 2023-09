Latin Grammy 2023: Conoce la lista completa de nominados

Los colombianos Camilo, Karol G y Shakira, con siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio en los Latin Grammy 2023, a los que también concurren como grandes favoritos el argentino Bizarrap, con seis, o el español Pablo Alborán, con cinco.

Cinco son igualmente las candidaturas que acumulan el puertorriqueño Bad Bunny, la argentina María Becerra, el colombiano Feid y la mexicana Natalia Lafourcade, según reveló ste martes la Academia Latina de la Grabación en una retransmisión desde Sevilla, sede este año también de su gran gala el 16 de noviembre.

Especialmente reñida será la categoría de grabación del año, con once candidatos, entre los que están "No es que te extrañe", de Christina Aguilera; "Carretera y manta", de Pablo Alborán; "Déjame llorarte", de Paula Arenas con Jesús Navarro; "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap con Shakira; y "Si tú me quieres", de Fonseca y Juan Luis Guerra.

Completan esa lista "Mientras me curo del cora" de Karol G, "De todas las flores" de Natalia Lafourcade, "Ojos marrones" de Lasso, "La fórmula" de Maluma y Marc Anthony, "Despechá" de Rosalía y "Correcaminos" de Alejandro Sanz con Danny Ocean.

Chilenos nominados al Latin Grammy 2023

Entre los nominados también destacaron varios artistas chilenos. Uno de ellos fue Álex Anwandter en la categoría de Mejor Disco Pop/Rock con su reciente placa "El Diablo En El Cuerpo", además de Mejor Canción Pop/Rock por colaborar en "Caminando sola" de Julieta Venegas.

En esa misma categoría están nominados los chilenos Francisca Valenzuela y Francisco Victoria por su colaboración en "¿Dónde Se Llora Cuando Se Llora?".

En Mejor Canción Alternativa hay dos nombres nacionales que han sido habituales en esta ceremonia: por un lado Mon Laferte -que ha ganado 4 Latin Grammy- participará con "Traguito" junto a iLe, mientras que Cami -3 nominaciones en el Latin Grammy- competirá con su tema "ANASTASIA".

Lista completa de nominados al Latin Grammy 2023

Grabación del Año

"No Es Que Te Extrañe", Christina Aguilera

"Carretera y Manta", Pablo Alborán

"Déjame Llorarte", Paula Arenas Featuring Jesús Navarro

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", Bizarrap Featuring Shakira

"Si Tú Me Quieres", Fonseca & Juan Luis Guerra

"Mientras Me Curo Del Cora", Karol G

"De Todas Las Flores", Natalia Lafourcade

"Ojos Marrones", Lasso

"La Fórmula", Maluma & Marc Anthony

"Despechá", Rosalía

"Correcaminos", Alejandro Sanz Featuring Danny Ocean

Álbum del Año

La Cu4rta Hoja, Pablo Alborán

A Ciegas, Paula Arenas

De Adentro Pa Afuera, Camilo

Décimo Cuarto, Andrés Cepeda

Vida Cotidiana, Juanes

Mañana Será Bonito, Karol G

De Todas Las Flores, Natalia Lafourcade

Play, Ricky Martin

EADDA9223, Fito Paez

Escalona Nunca Se Había Grabado Así, Carlos Vives

Canción del Año

"Acróstico", Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira, compositores (Shakira)

"Amigos", Pablo Alborán & Maria Becerra, compositores (Pablo Alborán Featuring Maria Becerra)

"De Todas Las Flores", Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)

"Ella Baila Sola", Pedro Julian Tovar Oceguera, compositor (Eslabon Armado, Peso Pluma)

"NASA", Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz, compositores (Camilo & Alejandro Sanz)

"Ojos Marrones", Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso)

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap Featuring Shakira)

"Si Tú Me Quieres", Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Juan Luis Guerra)

"TQG", Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol G Featuring Shakira)

"un X100to", Bad Bunny, Edgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andres Jael Correa Rios, compositores (Grupo Frontera Featuring Bad Bunny)

Mejor Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø

Mejor Álbum Vocal Pop

La Cu4arta Hoja, Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol. 1, Alemor

De Adentro Pa Afuera, Camilo

La Neta, Pedro Capó

Tu Historia, Julieta Venegas

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

A Ciegas, Paula Arenas

Que Me Duela, Camilú

Corazón y Flecha, Manuel Carrasco

Décimo Cuarto, Andrés Cepeda

Placeres y Pecados, Vanesa Martín

Mejor Canción Pop

"5:24", Edgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo)

"Bailo Pa Ti", Natalia Hernández Morales, Monsieur Periné, Santiago Prieto Sarabia, Julio Reyes Copello & Mitchie Rivera, compositores (Monsieur Periné)

"Contigo", Pablo Alborán, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra Featuring Pablo Alborán)

"Déjame Llorarte", Paula Arenas & Manuel Ramos, compositores (Paula Arenas & Jesús Navarro)

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, compositores (Bizarrap Featuring Shakira)

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

"La Jumpa", Arcángel Featuring Bad Bunny

"Ojalá", Maria Becerra

"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52", Bizarrap Featuring Quevedo

"TQG", Karol G Featuring Shakira

"Yandel 150", Yandel & Feid

Mejor Interpretación Reggaetón

"Automático," Maria Becerra

"La Receta," Tego Calderón

"Feliz Cumpleaños Ferxxo," Feid

"Gatúbela," Karol G Featuring Maldy

"Hey Mor," Ozuna & Feid

Mejor Álbum de Música Urbana

Xtassy, Akapellah

Saturno, Rauw Alejandro

3Men2 Kbrn, Eladio Carrión

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum, Feid

Mañana Será Bonito, Karol G

Alma, Nicki Nicole

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

"Autodidacta", Mauro De Tommaso & Nohelys Jimenez, compositores (J Noa)

"Coco Chanel", Bad Bunny & Eladio Carrión, compositores (Eladio Carrión Featuring Bad Bunny)

"Dispara ***", Santiago Alvarado, Milo J, Nicki Nicole & Santiago Ruiz, compositores (Nicki Nicole Featuring Milo J)

"Le Pido A Dios", Martin Chris E, Feid & Esteban Higuita Estrada, compositores (Feid Featuring Dj Premier)

"Pá Ganá", Akapellah, compositor (Akapellah)

"Pregúntale A Tu Papá Por Mí", Vico C, compositor (Vico C)

Mejor Canción Urbana

"Automático", Maria Becerra, compositora (Maria Becerra)

"La Jumpa", Bad Bunny & Austin Santos, compositores (Arcángel Featuring Bad Bunny)

"Mi Mejor Canción", Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovani Martinez & Eric Perez Rovira, compositores (Gocho Featuring Farruko)

"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52", Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo, compositores (Bizarrap Featuring Quevedo)

"TQG", Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol G Featuring Shakira)

"Yandel 150", Jowan, Andrés David Restrepo, Joan Manuel Ubinas Jiménez & Yandel, compositores (Yandel & Feid)

Mejor Álbum de Rock

Íntimo Extremo – 30 Años, A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3, Arde Bogotá

De La Tierra III, De La Tierra

Dopelganga, Eruca Sativa

Sólo D' Lira, Molotov

Mejor Canción de Rock

"Depredadores", Andrés Giménez & Andreas Kisser, compositores (De La Tierra)

"El Piso Es Lava", Todo Aparenta Normal, compositores (Todo Aparenta Normal Featuring An Espil & Evlay)

"Gris", Juanes, compositor (Juanes)

"Leche De Tigre", Juan Galeano, compositor (Diamante Eléctrico Featuring Adrián Quesada)

"Los Perros", Arde Bogotá, compositores (Arde Bogotá)

Mejor Álbum de Pop/Rock

El Diablo En El Cuerpo, Alex Anwandter

Trinchera Avanzada, Babasónicos

El Hombrecito Del Mar, León Gieco

Vida Cotidiana, Juanes

Tripolar, Usted Señalemelo

Despídeme De Todxs, Juan Pablo Vega

Mejor Canción Pop/Rock

"Alaska", Bunbury, compositor (Bunbury)

"Amantes", León Larregui, compositor (León Larregui)

"Caminar Sola", Alex Anwandter & Julieta Venegas, compositores (Julieta Venegas)

"¿Dónde Se Llora Cuando Se Llora?", Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)

"Ojos Marrones", Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso)

"Señorita Revolución", Bruses & Ali Stone, compositores (Bruses)

Mejor Álbum de Música Alternativa

Martínez, Cabra

Nacarile, iLe

Bolero Apocalíptico, Monsieur Periné

Mesa Dulce, Dante Spinetta

Reputa, Zahara

Mejor Canción Alternativa