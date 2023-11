Foo Fighters y Olivia Rodrigo compiten en categoría de rock en los Grammy 2024

Como es habitual las nominaciones de los Premios Grammy dejan más dudas que certezas sobre las etiquetas en la música.

Este año una de la coincidencias más llamatias es la que protagonizan la banda Foo Fighters y la cantante Olivia Rodrigo en una de las categorías de rock.

El grupo de Dave Grohl consiguió tres nominaciones a Mejor Disco Rock por su álbum "But here we are", además de Grabación y Canción de Rock con su tema "Rescued".

Es en esta última categoría donde Foo Fighters y la joven artista pop comparten, ya que "Rescued" competirá con "Ballad Of A Homeschooled Girl", tema del álbum "Guts" de Rodrigo.

Allí también figuran "Angry" de The Rolling Stones, "Emotion Sickness" de Queens of the Stone Age y "Not Strong Enough" de boygenius.

El tema rock de Olivia Rodrigo

Este es "Ballad Of A Homeschooled Girl", el tema con el que Olivia Rodrigo competirá en la categoría de Mejor Canción de Rock en los Grammy 2024: