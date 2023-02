Premios Grammy 2023: Beyoncé batió su propio récord en jornada con sorpresivos ganadores

Este domingo, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación llevó a cabo la 65ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde Beyoncé superó su récord, establecido en 2021, como la artista con más galardones en la historia de los premios.

La diva del pop, nominada en nueve categorías, obtuvo cuatro gramófonos por Mejor Grabación Dance/Electrónica con "Break My Soul", Mejor Canción R&B con "Cuff It", Mejor Interpretación Tradicional R&B con "Plastic Off the Sofa", y Mejor Álbum Dance/Electrónica con "Renaissance", acumulando así 32 victorias.

Por su parte, Harry Styles, que presentó en vivo su hit "As It Was", sorprendió al llevarse el premio al Mejor Álbum Pop Vocal y Álbum del Año con "Harry's House", sumando así su segundo y tercer Grammy, tras ganar por primera vez con "Watermelon Sugar" en 2021.

Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche fue la entrega a la Canción del Año, donde la cantante Bonnie Raitt se impuso sobre artistas como Lizzo, Kendrick Lamar y Taylor Swift con "Just Like That", canción inspirada en la "increíble historia" de una persona que decidió donar los órganos de un ser amado para darle vida a otros.

Otros destacados de la ceremonia fueron Adele, que se llevó el galardón por Mejor Actuación Solista; Taylor Swift, que recibió el premio al Mejor Video Musical; Lizzo, ganadora de la Grabación del Año; y Bad Bunny, quien ganó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana.

Revisa la lista de ganadores en las categorías más destacadas.

Álbum del Año

Harry's House – Harry Styles

Grabación del Año

"About Damn Time" – Lizzo

Canción del Año

"Just Like That" - Bonnie Raitt

Mejor Vídeo Musical

"All Too Well (The Short Film)" - Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo

Samara Joy

Mejor Actuación Pop Solista

"Easy on Me" – Adele

Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo

"Unholy" – Sam Smith and Kim Petras

Mejor Álbum Pop Vocal

Harry's House – Harry Styles

Mejor Actuación Metal

"Degradation Rules" - Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

Mejor Álbum Rock

"Patient Number 9" - Ozzy Osbourne

Mejor Canción Rock

"Broken Horses" - Brandi Carlile

Mejor Canción R&B

"CUFF IT" - Beyoncé

Mejor Actuación Música Alternativa

"Chaise Longue" – Wet Leg

Mejor Álbum Música Alternativa

Wet Leg – Wet Leg

Mejor Álbum Dance/Electrónica

Renaissance - Beyoncé

Mejor Álbum Pop Latino

Pasieros - Rubén Blades & Boca Livre

Mejor Álbum Música Urbana

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo

Motomami - Rosalía