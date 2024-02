Taylor Swift anuncia por sorpresa su nuevo álbum: "El departamento de los poetas torturados"

La cantante Taylor Swift anunció su nuevo álbum de estudio durante la última ceremonia de los Premios Grammy 2024.

Todo ocurrió cuando recibía su gramófono por Mejor álbum de pop vocal por "Midnights".

"Sé que la forma en la que vota la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans, así que quiero agradecérselo a los fans contando un secreto que he guardado durante los últimos dos años", dijo y anunció el nombre de su álbum.

El disco "THE TORTURED POETS DEPARTMENT" será lanzado en plataformas el próximo 19 de abril.

"En el amor y la poesía todo se vale... Nuevo álbum EL DEPARTAMENTO DE POETAS TORTURADOS. Disponible el 19 de abril 🤍", escribió su cantante a través de sus redes sociales.

All’s fair in love and poetry... New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19 🤍https://t.co/WdrCmvLHyA



📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/CCPhmSZ2UD