Taylor Swift arrasó: Revisa la lista de ganadores en los Grammy 2024

Taylor Swift hizo historia en la 66° edición de los Grammy, celebrada este domingo en Los Ángeles, al conseguir su cuarto premio en la categoría de álbum del año gracias, en esta ocasión, a "Midnights".

Asimismo, Billie Eilish venció en el apartado de canción del año por "What Was I Made For?" -parte de la banda sonora de "Barbie"- y la viral "Flowers" entregó ó a Miley Cyrus los dos primeros gramófonos de su trayectoria: mejor grabación y mejor actuación pop en solitario.

Por su parte, la estadounidense Victoria Monét se consagró como mejor nueva artista del curso de la mano de su trabajo "Jaguar II", que también le valió otros dos galardones.

Ganadores Grammy 2024

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 66 edición de los Grammy: