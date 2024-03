Jennifer Lopez cancela shows en Estados Unidos ante baja venta de entradas

La cantante Jennifer Lopez tuvo que cancelar siete conciertos que tenía agendados en Estados Unidos, en lo que será su primera gira por ese país en cinco años.

Si bien los motivos detrás de las suspensiones no fueron explicados, el medio Variety asegura que se produjo en medio de una baja venta de entradas.

De acuerdo al sitio Ticketmaster.com, plataforma de venta para los shows de su "This Is Me...Now The Tour", en varias de las fechas disponibles hay una gran cantidad de asientos sin vender.

Jennifer Lopez realizará su gira "This Is Me...Now The Tour" entre el 26 de junio y el 30 de agosto. El show está basado en su más reciente disco, el cual viene acompañado de una película semibiográfica basada en su vida amorosa.