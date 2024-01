Puma Rodríguez: "Evito hablar de política pero admiro a Bukele y a Milei"

El cantante venezolano José Luis "Puma" Rodríguez está a días de volver a Chile y en la previa se refirió escuetamente a la política en Latinoamérica.

En entrevista con La Tercera, el Puma habló de su regreso a Chile que parte con su presentación en el Festival de Olmué y otras presentaciones en Monticello y Viña del Mar.

"Hay gente posiblemente que no me haya visto personalmente y va a escuchar las canciones de siempre en vivo, eso es lo que llevo. Creo que cada artista no cambia el show para cada país en específico, es el mismo show con el que uno recorre los países", dijo a LT.

Consultado sobre lo que ocurre en Venezuela, el cantante afirmó: "Hace algunos años que evito hablar de política, porque uno anda por ahí solo, sin guardaespaldas ni nada, llega cualquiera y te puede hacer cualquier cosa".

"Lo que sí puedo decirte, es que admiro a (Nayib) Bukele y admiro a (Javier) Milei", declaró el Puma.