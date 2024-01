Karen Paola reveló desagradable encuentro con Juanes: "Yo no soy una pu..."

Karen Bejarano recordó una incómoda experiencia al conocer al cantante colombiano Juanes, quien era uno de sus artistas favoritos.

En el programa "La Cabaña", de Mega, la artista más conocida como Karen Paola reveló que todo ocurrió en 2004, al cierre de la Teletón.

"Tuve lamentablemente una mala experiencia. Estaba en los camarines (del Estadio Nacional), me acuerdo que estaba con un sello y ese sello nos presentó porque éramos de la 'misma casa'. Lo saludo, conversamos. Yo debo haber tenido 19 años entonces mi forma de decirle era como: 'ídolo, máximo. Bacán compartir contigo', muy desde la admiración", relató la cantante.

La intérprete de "Viva la Noche" y "Bum bum bum" contó que cuando era su turno para cantar "me tocan el hombro y me dicen: 'Juanes quedó encantado contigo' y le gustaría que, después de acá, se fueran a cenar. Yo digo '¿cómo a cenar?' y le respondieron 'a cenar y, bueno, después ustedes verán'".

El mal recuerdo de Karen Paola con Juanes

"No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas. Sí sé que le dije 'yo estoy pololeando, me parece horrible' y se lo dije a él aparte. Yo me acuerdo como salirme de mí y decirle '¡Yo no soy una puta!'. Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar", recordó.

Después le contó a su pareja, Juan Pedro Verdier, quien también se indignó al verla "acelerada y llorando".

"Yo lo admiraba como artista y como que me mató", sentenció.