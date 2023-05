La cantante Tina Turner muere a los 83 años

La emblemática cantante estadounidense Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años, según confirmó su mánager.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock and Roll', murió pacíficamente hoy a la edad de 83 años luego de una larga enfermedad. Se encontraba en su casa en Kusnacht, cerca de Zurich en Suiza", aseguró su equipo en un comunicado.

"Con ella el mundo pierde a una leyenda de la música y a una mujer ejemplar", agregaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tina Turner (@tinaturner)

Con más de 50 años de trayectoria y decenas de éxitos musicales, Tina Turner es considerada como una de las cantantes más reconocidas de la música anglo.

Comenzó su carrera a mediados de los 50 como una de las cantantes de la banda de Ike Turner, quien además era su esposo. Juntos cosecharon varios hits e incluso iniciaron un dúo musical, el cual culminó en 1978 tras el divorcio de la pareja.

Años más tarde Tina Turner reveló en su autobiografía que era víctima de violencia dentro de la relación con Ike Turner. Su historia inspiró a una película en 1993.

En la década de los 80 la cantante vivió su esplendor con canciones como "What's Love Got to Do with It", "The Best" y "We don't need another hero", pero además por su vibrante registro y su rockero look.

En 2013 Turner se fue a vivir a Suiza y anunció su retiro definitivo de la música.