Madonna conquistó Río de Janeiro con histórico show en Copacabana

La cantante estadounidense Madonna convirtió la playa de Copacabana de Río de Janeiro en la mayor discoteca del mundo con un histórico concierto en la noche de este sábado al que acudió un público calculado en 1,5 millones de personas, que no paró de bailar en dos horas y media de espectáculo.

La diva de 65 años no defraudó a los que esperaron hasta doce horas para verla y se acercó al público varias veces por las tres pasarelas que se desprendían del gigantesco escenario de 812 metros cuadrados montado en las arenas de la playa más conocida de Brasil.

El público ya estaba animado a la hora en que su ídola apareció en el escenario, a las 22:36 hora local (1:36 GMT del domingo), ya que el DJ Diplo se encargó de calentar los motores con una selección que incluyó varios clásicos del funk, el género musical nacido en las favelas de Río de Janeiro.

La estadounidense, cambió varias veces de vestimenta y lució incluso un traje con los colores amarillo y verde de la bandera brasileña, ganándose también al público llevando a un conjunto de niños percusionistas de una escuela de samba para acompañarla en la interpretación de "La isla bonita".

Durante la presentación de exaltación a Brasil, en la que declaró su amor al país y dijo que no había un lugar mejor para su concierto que la playa de Copacabana, las pantallas exhibieron fotos de personalidades brasileñas como el educador Paulo Freire, la futbolista Marta, la concejala asesinada Marielle Franco y el líder indígena Raoni.

Poco antes, la artista había aparecido al lado de la brasileña Anitta para interpretar "Vogue". Asimismo, la Reina del Pop homenajeó a ídolos como Prince y Michael Jackson, a personalidades brasileñas que murieron de sida, como el cantante Cazuza, y a famosos líderes negros.

Pese a que las autoridades aún no habían divulgado el público al final del concierto, lo más probable es que la estadounidense haya superado la marca que lograron los británicos Rolling Stones en febrero de 2006, cuando atrajeron a 1,5 millones de personas también a la playa de Copacabana.

