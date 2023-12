Madonna lanzó cerveza a presentador Andy Cohen por críticas a su aspecto físico

A la cantante Madonna se la acabó la paciencia en medio de un show en Barclays Center en Brooklyn, Nueva York y lo hizo notar al arrojarle cerveza al presentador de televisión estadounidense Andy Cohen.

En el marco de su gira mundial "Celebration Tour", la intérprete de "Vogue" no pudo evitar reaccionar al divisar entre la multitud al hombre, quien en el pasado se refirió al aspecto físico de la consagrada estrella del pop.

"¿Qué suerte tengo, Andy? Si dices una cosa mala más sobre mí en tu programa, voy a... te meterás en muchos problemas ¡reina problemática!", comentó la reina del pop antes de derramarle un poco de líquido de una botella.

@Madonna yelling at Andy Cohen tonight is lol. Our seats are not. pic.twitter.com/yMnj3qQxCB