Ana Tijoux estrena "Vida", su primer disco en diez años

La cantante Ana Tijoux ya estrenó su nuevo disco "Vida", el primer álbum que lanza desde el exitoso "Vengo" de 2014.

Esta obra cuenta con 15 canciones, como es habitual en Tijoux, con letras cargadas de significado. "Muchas personas cercanas a mí habían fallecido y quería rendirles homenaje, la idea era celebrar su existencia, pero no de manera superficial, porque no hay nada más profundo que la vida", aseguró.

Entre las colaboraciones de este disco destacan iLe, Talib Kweli y Plug 1 de De La Soul, además del chileno Pablo Chill-E en el tema "Dime que".

Además la placa cuenta con una locución de Estela de Carlotto, la activista argentina y presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

"No quiero actuar como una chica de 20 años. Estoy feliz con mi edad. Mis pasiones son muy diferentes ahora a las cosas que me atraían cuando era joven. Se podría decir que me muevo a un BPM diferente. Quería hacer un disco amigable con el baile, pero sin depender de fórmulas probadas", recalcó Tijoux.