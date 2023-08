El verdadero nombre de Jere Klein, El Jordan 23, Standly y más artistas del género urbano

Desde ya hace algunos años, el trap y género urbano goza en Chile y Latinoamérica de una creciente popularidad, y nombres de jóvenes artistas resonan en los medios.

Abrieron el paso Marcianeke, Pailita, Polimá Westcoast, Pablo Chill-E, los más reconocidos por el público general, quienes ya han hecho pública su biografía, sus problemas, y su abrupto ascenso al estrellato.

Aunque una camada de incipientes artistas, saliendo ya de los nichos, se están tomando las listas de los más escuchados en el país y sus apodos acaparan titulares. Se trata de Jere Klein, AK4:20, Standly y algunos más.

Jere Klein

Quizás uno de lo exponentes que rápidamente ha alcanzado popularidad es Jere Klein, que con tan solo 17 años se ha convertido tendencia en Tiktok con su tema "Mándame tu ubi", ha lanzado el exitoso EP "6.5" y ha publicado un tema con Marcianeke.

El nombre completo de Jere Klein, quien anunció una próxima colaboración con la posicionada rapera argentina Nicki Nicole y hace un tiempo fue detenido por porte de droga, es Jeremías Tovar y hasta ahora ha preferido no brindar ninguna entrevista a los medios.

AK4:20

El talquino reconocido como AK4:20 desde hace algunos años por los seguidores del género no se queda atrás. Recordado por su frase,"Four Twenty o el 4:20 como digas tú", colaboró con Pailita y Cris MJ en el tema "Me arrepentí", que el año pasado llegó al número uno en Spotify.

El nombre artístico de Bastián D'Amonte, de 21 años, tiene una explicación. Resulta de fusión del arma AK-47 y de los números del día internacional de la marihuana.

Standly

Hablando de ránkings, el originario de San Felipe, Standly (20) calificó como uno de los artistas más escuchados de 2022, quedando solo detrás de Pailita y Cris MJ.

Quien actuó como invitado en el Festival de Viña 2023, el intérprete de "Marisola" y "Baila para mi" realmente se llama Camilo Paredes. Mientras que su seudónimo se explica al fusionar las iniciales de sus familiares, para agregar una "y" al final.

Julianno Sosa

Estuvo radicado cerca de siete años en Miami, donde construyó su actual carrera. César Alejandro Pozos Martínez, su verdadero nombre, se inspiró en la película "Scarface" para su apodo de artista urbano bajo el cual ha sacado temas como "Cochinae" y "Rico pobre". Recientemente llegó a Chile tras ser deportado de Estados Unidos. En su llegada al país fue detenido por un altercado con Carabineros.

King Savagge

Cantante oriundo de La Pintana y cuyo nombre real es Sebastián Salvo. Entre sus temas más destacados está "Pantano", "Cochinae" junto a Sosa y "Nopalatele" junto a Paloma Mami.

El Jordan 23

Por su parte, El Jordan 23 decidió ir por ese apodo en honor a un amigo que falleció a los 23 años tras una interceptación de Carabineros, mientras ambos robaban un vehículo, él con tan solo 16 años.

Considerado de los más importantes artistas urbanos, Jordan Carrasco, su verdadero nombre, colaboró con Standly en el éxito "Bailando", siendo el tema "enfermo En Lean", que acumuló miles de visitas en Youtube el que lo catapultó a la fama.

Pailita

Actualmente Pailita es uno de los exponentes más experimentados del movimiento urbano gracias a su participación en importantes escenarios, como el show de Bad Bunny en el Estadio Nacional o el Festival de Viña del Mar, donde debutó este año como invitado. El artista es oriundo de Punta Arenas y su nombre verdadero es Carlos Javier Raín Pailacheo.

Cris MJ

Saltó al estrellato con "Una noche en Medellín". Oriundo de La Serena, Cristopher Álvarez fue investigado por Fiscalía a principios de año por amenazas y porte de armas, al amenazar en una transmisión en vivo con un arma a un productor iquiqueño, quien lo acusó de no cumplir con un acuerdo.