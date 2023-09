Guitarrista de Noche de Brujas denunció a Kanela por agresión y amenazas

Las Fiestas Patrias no terminaron bien para el grupo Noche de Brujas. Tras un fin de semana lleno de presentaciones en fondas y ramadas, dos integrantes de la banda terminaron llevando sus diferencias a los tribunales.

Una primer versión difundida por el portal Infama aseguraba que Fabián Ortiz, guitarrista del grupo, había denunciado al cantante Héctor "Kanela" Muñoz por supuestas agresiones.

Según la información confirmada por LUN el músico efectivamente interpuso una denuncia por amenazas y agresión sin lesiones en la 44° Comisaría de Lo Prado.

"En razón a los dichos y comentarios que se andan divulgando. Solo quiero manifestarles mi eterno agradecimiento, por todo estos años de música junto a mis colegas y ustedes mi gente", expresó Ortiz en sus redes sociales.

"De esta forma, solo me remito informales que lo sucedido en la madrugada de hoy, ya esta en manos de la justicia los cuales ellos sabrán definir lo acontecido", agregó.

¿Qué pasó con Kanela de Noche de Brujas?

El altercado entre Muñoz y el guitarrista se produjo la mañana de este lunes 18 de septiembre en un domicilio particular. Allí se encontraba parte de la banda luego de realizar una serie de shows en el contexto de Fiestas Patrias.

"Es una acusación muy grave y debe estar donde corresponde, con una denuncia en Fiscalía", dijo a LUN Iván Chipine, manager de Noche de Brujas.

Además el representante confirmó que la discusión se produjo fuera del horario laboral y que "no corresponde globalizarlo".

"Cada parte contará cómo fueron las cosas y la justicia verá. Esta es una banda profesional, con trayectoria y esto es algo particular que pasó entre dos personas, no es un tema de grupo. Esto no sucedió ni en un espectáculo ni en un horario de show", detalló.