Julianno Sosa, el autor de "Cochinae": "En la industria ya dejamos los pañales"

Lleva varios años en el movimiento urbano chileno, pero no reside en Chile. Ha hecho decenas de canciones en clave trap, pero fue un reggaetón su primer gran éxito. Es el cantante Julianno Sosa (24), un artista oriundo de Puente Alto que hoy forja su carrera musical en Miami, Estados Unidos.

Sosa lleva fuera de Chile más de seis años, tiempo muy superior a los tres meses que otorga una vista de turista. Eso, sumado a un lío legal que enfrentó hace unos años, le han dificultado venir a su país. "Yo sigo en Estados Unidos porque estoy ilegal. Ahora mismo no me puedo mover porque estoy peleando un par de casos, pero antiguamente podría haber tomado un avión e irme, pero no iba a poder volver a entrar", explicó a Cooperativa.

Esto no es un problema para Julianno Sosa. Actualmente el chileno cuenta con un estudio propio, una buena situación económica y las absolutas ganas de seguir con su carrera. De hecho en el horizonte está su EP "Querían perreo Vol. 2", la secuela del disco que incluía a su hit "Cochinae".

"Luego va a venir 'Finalmente Libre', mi nuevo disco. Estoy en la mejor parte de mi vida. Estoy muy contento y agradecido, con ganas de seguir dándole", agregó.

En la industria ya dejamos los pañales

A Sosa también lo llena de motivación el éxito de sus compañeros, especialmente lo que ocurre con Polimá Westcoast. "Lo admiro mucho su dedicación, su esfuerzo y su perserverancia. Además me enseñó a decretar, a usar la atracción mental", recuerda sobre la voz de "Ultra solo".

"A veces los artistas somos un poco ignorantes y viene alguien más y nos roba. Hay mucha hipocresía en el género. A veces duele saber que te utilizan como un objetivo, cuando estás en la cima. Hay veces que los mánager se creen el papel más que el mismo artista", sostiene Julianno Sosa, quien además cree que en la industria urbana en Chile "ya dejamos los pañales, ahora estamos en la etapa de niños".

Por ahora Julianno Sosa planea mantenerse en Estados Unidos, aunque con la ilusión de venir al país a promocionar su trabajo. Aunque dice que "en Chile está difícil tirar para arriba".

"Soy humano y puedo cometer errores y en Chile tenía la tentación demasiado cerca: las drogas, las mujeres, la música", reflexiona.