"Quedamos aterrados": el dramático relato del productor de show de Cris MJ

Luego del polémico show de Cris MJ en Iquique, que terminó en amenazas con arma de fuego en redes sociales, el productor del evento decidió dar su versión de los hechos.

En conversación con LUN, Francisco Lincheo, profesor de educación física que solo tenía experiencia organizando eventos deportivos, relató que todo inició al conocer al padre del intérprete de "Marisola", quien le aseguró que el show de su hijo sería "un negocio redondo".

"Me dijo que cobraba 30 millones de pesos más gastos. Yo tenía unos ahorros guardados y dije, por qué no. Así me embarqué en la aventura, sin tener la más remota idea de cómo se organizaba un concierto", reconoció Lincheo.

Pero, al momento del evento, todo parecía en su contra: "La gente no llegaba. Eran pasadas las diez de la noche, había 300 personas y no iban a llegar más", declaró, añadiendo que se vio en la obligación de regalar entradas ya que el cantante dijo "que no iba a salir si no llenaba la cancha", iniciando la presentación cerca de las 11 de la noche y estando en el escenario alrededor de 25 minutos.

Tras este triste fracaso, el educador utilizó su cuenta de Facebook para compartir sus descargos, llegando a los ojos del artista urbano quien terminó amenazandolo con un arma durante un en vivo en Instagram.

"Mi familia y yo quedamos aterrados. Yo quedé muy mal. Nunca imaginé algo así", declaró la iquiqueño que, asesorado por un abogado, presentó una denuncia en PDI por amenazas, junto a una orden de no pago de los cheques que entregó al artista.

"Mi abogado me dijo que no se puede existe el pago de una deuda con amenazas (...) Resulta que el papá de Cris MJ también me amenazó. Lo hizo por WhatsApp", aseguró el afectado.