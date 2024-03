Nicki Nicole rompe el silencio tras quiebre con Peso Pluma

En la previa a un show en Madrid, Nicki Nicole habló por primera vez sobre el fin de su relación con Peso Pluma luego de ser visto con otra mujer.

"Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño", dijo la argentina.

La artista de 23 años también se refirió a la mediático de su relación con el mexicano, que terminó en febrero pasado. "Eso es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir 'ah, bueno. Ahora van a hacer esto'. Como que salen a opinar y es difícil", expresó.

"Entonces yo dije 'ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo', pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%", declaró la argentina.