"Nunca imaginé terminar así": Ozzy Osbourne se rinde y confirma su retiro definitivo

El legendario cantante Ozzy Osbourne publicó un sentido comunicado en el que confirmó su retiro definitivo de los escenarios, todo a raíz de los problemas de salud que lo aquejan.

El ex líder de Black Sabbath aseguró que "no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa y el Reino Unido, debido a que no puedo lidiar con los viajes requeridos".

Osbourne señaló que si bien su voz se encuentra en un estado apto para presentarse en vivo, es cuerpo "el que está físicamente debilitado".

"Nunca hubiese imaginado que mis días de giras iban a terminar así. Actualmente mi equipo está buscando ideas para ver si podré presentarme sin tener que viajar de ciudad en ciudad", agregó la voz de "War Pigs".

¿Qué edad tiene Ozzy Osbourne?

En diciembre pasado Ozzy Osbourne cumplió 74 años, aunque en la última década ha tenido que enfrentar diversos problemas de salud.

Además de las adicciones al alcohol y las drogas que experimentó a lo largo de su vida, el británico ha tenido graves accidentes físicos que lo han deteriorado. En 2019 sufrió una peligrosa caída por la que tuvo que ser operado de la columna.

Ese mismo año estuvo hospitalizado con una fuerte neumonía y se le diagnóstico Parkinson.

Pese a ello, desde entonces ha publicado dos álbumes junto al productor Andrew Watt: los elogiados "Ordinary Man" y "Patient number 9".