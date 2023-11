Olivia Rodrigo actuará en el Salón de la Fama del Rock and Roll

Hoy fue anunciado que tal como el año pasado, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo formará parte del cartel de la ceremonia que presentará a los artistas que serán inducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Así lo dio a conocer un comunicado compartido por la cuenta oficial del museo, y agregó que la intérperte de "Driver's Licence" y "Bad Idea" actuará al lado de "uno de sus héroes", aunque no especificó el nombre del artista.

Aunque el presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, John Sykes, soltó la noticia y declaró a The New York Times que correponde a "Sheryl Crow este año".

El año pasado, fue pactado que Rodrigo se presentaría en el Salón junto a Alanis Morrisette para interpretar "You're So Vain" de Carly Simon, quien debió ausentarse del evento debido a la muerte de una de sus hermanas.

Morrisette también terminó restándose del espectáculo como un símbolo de protesta contra el sexismo en la industria. "Es difícil que no te afecte ninguna industria en el mundo, pero Hollywood ha sido notorio por su falta de respeto a lo femenino en todos nosotros", señaló entonces en un comunicado.

¿Quiénes se presentarán en el Salón de la Fama del Rock and Roll?

Además del show de Olivia Rodrigo, se esperan las presentaciones de Elton John, Stevie Nicks, St. Vincent, Brandi Carlile, Common, Ice-T, LL Cool J, Miguel, Queen Latifah, Sia, Chris Stapleton, Dave Matthews, H.E.R., y New Edition.

¿Cuáles artistas serán inducidos en el Salón?

Los insignes nuevos miembros que formarán parte del Rock and Roll Hall of Fame, además de la misma Sheryl Crow, serán Willie Nelson, Kate Bush, Missy Elliott, The Spinners, George Michael y Rage Against the Machine.

¿Cuándo y dónde se emitirá la ceremonia?

La ceremonia delse transmitirá en vivo por Disney+ el 3 de noviembre.