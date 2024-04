"Pablo Chill-E me noqueó": Álex Gárgolas se refirió a drama con urbanos chilenos

El producto puertorriqueño Álex Gárgolas hizo una autocrítica tras la polémica que protagonizó con los exponentes de la música urbana chilena, hace ya casi dos años, y elogió a Pablo Chill-E por su "poder de convocatoria".

El conflicto se remonta al 2022, cuando Gárgolas –quien ha trabajado con Wisin & Yandel, Daddy Yankee y Don Omar- llegó a Chile para grabar el disco "Reggaetón Chileno vol.1", prometiendo que él sería quien llevaría a los chilenos a la fama mundial.

"Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa", dijo.

Sin embargo, el principal exponente chileno, Pablo Chill-E, no le creyó mucho y arremetió contra el productor asegurando que nunca han necesitado alguien para enseñarles cómo hacerlo y menos una persona que iba hacerse dinero con ellos, enfatizando en el esfuerzo que le han puesto a su carrera.

"Pa los de afuera, absténganse de opinar sobre algo que no vivieron, ni ayudaron a florecer. Quizá no somos millonarios, pero pa allá vamos", lanzó el shishiboss.

La palabras de Pablo generaron que el proyecto se cancelara y el productor comenzara a hacer malos comentarios de los artistas chilenos durante un tiempo.

Y no sólo se quedó en eso, para los incendios forestales de 2023 que afectaron la zona centro sur del país, el productor puertorriqueño se burló de los afectados. Lo que fue respondido por Pailita y el Shishiboss nuevamente.

"Burlarse de la gente y de los incendios, esa huea ya es maldad", lanzó Pablo Chill-E.

"Me dieron un knockout bien cabrón, me callaron la boca"

En conversación con MoluscoTV, Álex Gárgolas hizo un mea culpa sobre el drama que vivió con los chilenos, admitiendo que perdió la guerra que él mismo inició.

"No podemos perder la perspectiva de que la música es un negocio pero también un entretenimiento, y yo entiendo que unas palabras que yo dije en ese momento se sacaron de contexto y se fue más allá", comenzó a decir y agregó que "hoy en día admito que me dieron un knockout bien cabrón, me callaron la boca".

"No lo hice con mala intención, lo hice como una motivación y Pablo Chill-E me noqueó, tengo que reconocer que ese chamaquito tiene un poder de convocatoria increíble en Chile. Pablo si me estás viendo te la doy cabrón, ha sido el único knockout que me han dado en la carrera en 30 años", destacó.

En esa línea, reparó en que "lo que yo hablé en forma material, él lo llevó a la forma familiar, diciendo que no necesitan los jets, ni los Rolls Royce, que tengamos la familia bien es lo que importa".