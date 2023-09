Perrito que escapó de su casa fue encontrado disfrutando un show de Metallica

A través de las décadas, Metallica ha acumulado un sinnúmero de divertidas anécdotas, pero la que acaba de compartir el grupo es algo que nunca habían visto en su historia como banda.

Las mismas leyendas del metal se virtieron a sus redes sociales para publicar la insólita historia de un perrito que se escapó de su casa y posteriormete fue hallado dentro del Estadio SoFi en California, donde brindaban un show en el marco de su gira M72.

"¡Se habrán enterado de que un fan de cuatro patas se unió a nosotros para #M72LA! A pesar de los informes en contra, nuestra amiga Storm se escabulló de su casa cercana al SoFi Stadium y se dirigió al concierto ella sola", tuiteó Metallica, y adjuntó una foto del amigo canino.

You might have heard we had a four-legged fan join us for #M72LA! Despite reports to the contrary, our friend Storm snuck out of her home adjacent to @SoFiStadium and made her way to the gig all by herself.



