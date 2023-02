Esposa de David Gilmour con todo contra Roger Waters: llenó de epítetos al músico

La esposa de David Gilmour, Polly Samson, atacó a Roger Waters luego de que se publicara una entrevista del bajista en un diario alemán.

Waters habló con el periódico alemán Berliner Zeitung sobre sus puntos de vista acerca de Israel y la guerra ruso-ucraniana, entre otros temas.

Al bajista se le preguntó si todavía creía que el estado de Israel era comparable a la Alemania nazi: "Sí, por supuesto. Los israelíes están cometiendo genocidio. Tal como lo hizo Gran Bretaña durante nuestro período colonial".

Además, reiteró su crítica al papel de Estados Unidos y del presidente Joe Biden en la guerra ruso-ucraniana, llamando a Estados Unidos "el principal agresor" y no está de acuerdo con la canción que sus ex compañeros de Pink Floyd lanzaron para recaudar dinero en beneficio a Ucrania.

En Twitter, Polly Samson, esposa de Gilmour, realizó un tuit en contra de Waters por sus palabras en la entrevista: "Desafortunadamente, Roger Waters, eres antisemita hasta tu núcleo podrido. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías".

Y no quedó ahí, pues Gilmour apoyó las palabras de su esposa, citando el tuit y escribiendo: "Cada palabra demostrablemente cierta".

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.