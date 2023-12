Roger Waters despidió a su propio hijo Harry de su banda: "Fue bastante miserable"

El hijo del legendario músico Roger Waters, Harry Waters, confesó que su padre no escatimó en despedirlo de su banda.

Y no fue el hecho de haber sido expulsado del proyecto de su propio padre lo que le afectó más, sino que el exintegrante de Pink Floyd no hizo diferencia al hacer una "limpieza" de los músicos que tocaban con él.

La confesión ocurrió en medio de una entrevista con Rolling Stone, en donde Harry Waters detalló qué fue lo que pasó a finales de 2016 un día antes antes de Navidad.

¿Cómo fue la expulsión de Roger Waters a su hijo Harry?

Roger Waters no fue a saludarlo o a pasar tiempo con su primogénito, sino que lo fue a visitar a su casa de Santa Mónica para informarle que tras tocar durante 14 años teclados con él, sería restado de la gira "Us + Them".

"Me despidieron", soltó Harry, quien manifestó cómo se sintió en ese entonces la inesperada noticia: "Fue bastante miserable".

En ese sentido, Harry Waters manifestó sus suposiciones al respecto. "Creo que sólo quería un cambio de sangre, algo nuevo, algo fresco", y agregó que no sabe el motivo extacto de su despido.

"No estoy seguro de su razonamiento exacto, pero despidieron a todos menos a dos personas. Pero los otros despedidos no eran hijos suyos, así que fue doblemente doloroso para mí", lamentó.

¿A qué se dedica ahora el hijo de Roger Waters tras ser despedido de su grupo?

Harry Waters no dejó de lado la música de su propio padre. En cambio y a pesar del desaire, continúa su legado.

Actualmente, el hijo de Roger Waters forma parte de la banda Brit Floyd, banda tributo a Pink Floyd. Al fin y al cabo, desde pequeño, el músico de 47 años contribuyó con su grano de arena al grupo británico.

"Mira mamá, hay un avión en el cielo" es la frase que Harry, cuando tenía dos años, grabó en el estudio en el tema "Goodbye Blue Sky" de The Wall.