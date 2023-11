Roger Waters en Chile 2023: horarios, teloneros y accesos al Monumental

Este sábado 25 y domingo 26, Roger Waters concretará su esperada doble fecha de conciertos en Chile.

El ex Pink Floyd volverá al país luego de cinco años y en el marco de la gira This Is Not a Drill, con dos conciertos en el Estadio Monumental.

El regreso de Waters no ha estado lejano a las polémicas en la previa, con un recurso judicial de la comunidad judía que quería censurar la presentación en Santiago.

Horarios

Apertura de puertas 17:00 horas

Teloneros 19:45 horas

Inicio de show 21:00 horas

Teloneros

Sábado 25 Rosa Quispe Huanca y Manka Saya

Domingo 26 Inti Illimani

Accesos al Monumental

Por Departamental

Magallanes

Cancha General

Por Exequiel Fernández

Diamante Lateral

Diamante

VIP Top

VIP Top Lateral

VIP Platinium

VIP Platinium Lateral

Golden

Silver

Cordillera

Por Marathon

Diamante Lateral

Diamante

VIP Top

VIP Top Lateral

VIP Platinium

VIP Platinium Lateral

Golden

Silver

Cordillera

Rapa Nui

Océano

Movilidad reducida

¿Qué se puede entrar al Estadio Monumental?

Los elementos permitidos son:

Bolsos y mochilas (máximo 30 x 60 cms)

Carteles (máximo 43 x 45 cms)

Bolsas botellas

Bloqueador solar

Baterías portátiles

Tapones de oído

Cosméticos (máximo 100 ml)

Elementos prohibidos al Estadio Monumental

Lo que no se puede entrar: