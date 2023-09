Roger Waters estrenó dos temas de su regrabación de "The Dark Side of the Moon"

Justo antes del gran estreno de su reimaginación del clásico "The Dark Side of the Moon", el músico Roger Waters liberó dos nuevos adelantos de este álbum.

Se trata de "Speak to me" y "Breath in the air", los dos temas que abren el legendario disco que Pink Floyd editó en 1973 y que ahora fue regrabado por Waters.

Las canciones se suman a las ya estrenadas reversiones de "Money" y "Time", los dos temas más reconocidos de dicha obra musical.

El próximo 6 de octubre -y en el marco de los 50 años del disco- Roger Waters estrenará "The Dark Side of the Moon Redux", su versión regrabada del álbum que inmortalizó junto a Pink Floyd.

El británico también tiene confirmado su regreso a Chile con dos conciertos en el Estadio Monumental para el 25 y 26 de noviembre.