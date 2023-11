Jennifer Lopez fija el estreno de su nuevo álbum junto a proyecto cinematográfico

A un año de anunicarlo, la cantante Jennifer Lopez prepara el estreno de su nuevo álbum titulado "This Is Me...Now", el primero en casi una década para el 16 de febrero del 2024.

"Can't Get Enough", primer adelanto del LP que será una segunda parte de su aclamado álbum de 2002 "This Is Me...Then", llegará el 10 de enero adelantando desde ya en sus redes sociales 30 segundos.

Además, el álbum estará vinculado a su vez con una película del mismo título dirigida por Dave Meyers que constituye "una reimaginación musical y visual, narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su públicamente escrutada vida amorosa".

"Es, en última instancia, una sentida oda al viaje de JL hacia la autosanación y a la eterna creencia en los finales de cuento de hadas", subraya la nota de prensa en torno al sentido de este filme que ha impulsado la propia Jennifer Lopez, casada primero con el también cantante Mark Anthony y desde 2022 con el actor y director Ben Affleck.

El filme, que estrenará el mismo día que el disco, estará disponible en streaming a través de la plataforma Prime Video de Amazon.