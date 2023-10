Regrabación de Taylor Swift batió récord de reproducciones en Spotify

La cantante Taylor Swift sigue rompiendo récords con la regrabación de "1989 (Taylor's Version)", lanzada el pasado viernes.

La estadounidense, que pasó a la historia de Spotify el 2022 por tener el álbum con más reproducciones en un día con "Midnights", superó su propia marca con la nueva versión del álbum de 2014.

"Lo ha vuelto a hacer. El 27 de octubre, Taylor Swift se convirtió en la artista más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, y '1989 (Taylor's Version)' se convirtió en el álbum más reproducido de Spotify en un solo día en 2023 hasta el momento", dio a conocer la plataforma musical a través de Twitter.

She’s done it again 🩵On October 27th, Taylor Swift became the most-streamed artist in a single day in Spotify history, and 1989 (Taylor's Version) became Spotify's most-streamed album in a single day in 2023 so far. pic.twitter.com/cLFizApdIo — Spotify (@Spotify) October 28, 2023

Asimismo, la autora de "Red", que fue proclamada multimillonaria hace unos días, ha superado otros récords con "The Eras Tour Film Concert", posicionándose como la película de conciertos más taquillera.

La ansiada Taylor's Version

Fue durante un show en agosto que la trece veces ganadora del Grammy anunció la regrabación de "1989", siendo este su cuarto lanzamiento "Taylor's Version" tras perder las copias originales de sus primeros seis primeros discos.

Esta edición incluye éxitos como "Shake It Off", "Style" y "Blank Space", así como 5 canciones inéditas: "Slut!", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk", "Suburban Legends" e "Is it Over Now?".

En tanto, Swift y su gira "The Eras Tour" llegarán a Sudamérica por primera vez en unos días, con fechas en Argentina y Brasil.