Por sí solo y "desde cero": Roger Waters ha vuelto a grabar "The Dark Side of the Moon"

Ninguno de los excompañeros de banda del ex Pink Floyd Roger Waters sabía del trabajo que ha estado realizando "en secreto" durante los últimos meses, una versión propia del clásico "The Dark Side of the Moon".

Recientemente, Waters reveló que el listado completo de 10 canciones del exitoso álbum de 1973 ha sido grabado "desde cero" "porque no había suficiente gente que reconociera de qué se trataba, qué era lo que yo decía entonces", reclalcó a The Telegraph, medio que lo escuchó y lo catalogó de "bueno en algunas partes".

Mientras que al diario alemán Berliner Zeitung sostuvo que "el nuevo concepto pretende reflexionar sobre el significado de la obra, sacar el corazón y el alma del álbum", añadió, "musical y espiritualmente".

Además, el músico activo en causas políticas planea hacer un lanzamiento en vinilo previsto originalmente para marzo, aunque se aplazó hasta mayo ya que el guitarrista y voz continúa afinando detalles.

Los roces entre Waters y los integrantes se remontan desde la disolución de Pink Floyd en 1985, cuando demandó a David Gilmour y a Nick Mason para reclamar los derechos de la banda.