Postergan segundo concierto de Taylor Swift en Argentina

A solo horas de su realización, el segundo concierto de Taylor Swift fue postergado en Buenos Aires debido a la lluvia.

La producción informó que no se iba a realizar la presentación en el Monumental de River luego de haber abierto las puertas y cuando ya habían asistentes en el recinto bonaerense.

El concierto fue reprogramado para este domingo 12 por condiciones climáticas adversas, mientras que el show de este sábado se mantiene sin postergaciones.

"Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo", dijo Swift en redes sociales.

"Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto", explicó la artista.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw