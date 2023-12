¿Quién es Brenda Lee y por qué encabeza los rankings navideños?

Este 2023 un inédito suceso ocurrió en los ankings de canciones navideñas. Luego de que "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey encabezara tranquilamente las listas de las últimas dos décadas, hubo una antigua canción que entró a la pelea.

Se trata de "Rockin' around the Christmas tree", una canción que data de 1958 y que fue grabada por Brenda Lee, cantante estadounidense que logró volver a los rankings de éxitos pese a llevar más de una década retirada.

Gracias a su presencia en la red social TikTok, el tema se metió en el listado Hot 100 de Billboard, marcando un récord respecto del mayor periodo de tiempo entre el estreno de una canción y su llegada a la lista.

Además Brenda Lee se convirtió en la artista de mayor edad (78 tenía cuando la canción llegó al número 1) en encabezar el Hot 100.

Así se grabó "Rockin' around the Christmas tree"

Este tema de corte rockabilly fue compuesto por Johnny Marks, un artista estadounidense autor de otras tonadas navideñas. Fue el mismo Marks quien escogió a Brenda Lee, con apenas 13 años, para ser la voz principal de este hit.

La canción comenzó a ganar reconocimiento en las décadas posteriores, aunque ni siquiera alcanzó a meterse en el top ten de lo más escuchado. Pese a sus numerosas reversiones y su aparición en la clásica película "Mi pobre angelito", "Rockin' around the Christmas tree" no vivió el éxito hasta 2023.

Sorpresivamente el tema ocupó el primer lugar de este año y desbancó a Mariah Carey. Para celebrarlo, Brenda Lee grabó un nuevo videoclip para "Rockin' around the Christmas tree".