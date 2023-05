Rammstein niega que su cantante Till Lindemann haya drogado y abusado de fans

La banda alemana Rammstein rechazó las acusaciones realizadas en los últimos días por fans del grupo que denunciaron en redes sociales haber sido drogadas y abusadas por el vocalista Till Lindemann.

"Sobre las acusaciones sobre Vilna (Lituania) que circulan en las redes, podemos excluir que lo que se afirma haya ocurrido en nuestro entorno", declaró el grupo a través de su cuenta de Twitter.

"No tenemos conocimiento de que se estén produciendo investigaciones oficiales al respecto", agregó esta fuente.

La semana pasada surgieron en redes sociales diversas alegaciones sobre presuntos abusos por parte de Lindemann, conocido por su conducta provocativa y que ha sido objeto en el pasado de acusaciones similares.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.



We are not aware of any official investigations into this matter.