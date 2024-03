Red Hot Chili Peppers estrena registro de uno de sus shows en Chile

El grupo Red Hot Chili Peppers sorprendió a sus fanáticos chilenos al estrenar el registro de uno de los conciertos que ofrecieron en el país en 2023.

El cuarteto se presentó el pasado 19 y 21 de noviembre en el Movistar Arena ante más de 30 mil personas. Fue precisamente esta última presentación la que fue liberada de manera oficial.

A través de su estación de radio Whole Lotta Red Hot de la cadena SiriusXM, los Chili Peppers estrenaron el audio de su segundo show en Chile, el cual incluyó canciones como "Can't Stop", "Snow ((Hey oh))" y una celebrada versión de "Sir Psycho Sexy", uno de los temas más queridos por su fanaticada.

Actualmente el registro se puede escuchar en el sitio RHCP Live Archive, una plataforma que aglutina todas datos de todas las presentaciones de la banda a través de sus más de 40 años de historia.