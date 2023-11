Amaya Forch comentó traumática experiencia que vivió en Europa durante su juventud

La actriz chilena Amaya Forch dio a conocer que fue víctima de secuestro tiempo atrás, cuando era una veinteañera.

La intérprete de la serie "Cecilia, La Incomparable" centrada en la vida de la fallecida entrella de la música popular chilena, se sinceró en un nuevo capítulo del programa "Chile Lindo", de Canal 13.

Durante su paso en el programa, la también cantante de 51 años rememoró la traumática situación, ocurrida cuando ella tenía 22 años.

"Yo viví con mi mamá hasta los 17, a los 18 me fui a vivir con mi papá, a los 20 decidí que ya era adulta y a los 22 me fui a Europa, pero la verdad es que me fui enamorada".

"Algo muy espantoso que me tocó vivir"

"Me fui porque quería volver a estar viviendo en Europa, yo viajaba todos los años y sí, me lancé al amor, pero también me lancé al abismo y fue difícil. Fue muy duro", introdujo Amaya Forch.

En ese sentido, confesó "hay algo muy espantoso que me tocó vivir y necesito, no solamente entender por qué, sino que entender el para qué. Porque todavía no he encontrado de qué manera le puede ser útil a otro, o sea, para qué tuve que vivir lo que viví".

"Un productor musical me llevó a grabar un disco. Yo iba a ser la corista de una banda bien conocida, era un productor conocido, me llevó a su estudio de grabación, que no era su estudio de grabación", relató.

La angustiante pasada experiencia de Amaya Forch

La madre de dos hijos recordó que el sujeto "me encerró ahí durante 16 horas, era su casa. Entonces llegué como a las 6 de la tarde, vi la puerta, le sacó la llave y me dejó salir como a las 8 de la mañana".

"Todo lo que sucedió ahí es algo que yo sé que tengo que contar en algún minuto y porque, cuando lo viví, yo decía, 'esto que estoy viviendo no es real, no existe, no puede ser que exista'", manifestó.

Forch recalcó que tiene un proyecto entre manos relacionado a esa angustiosa historia: "Te puedo contar que lo estoy escribiendo y quiero hacer algo con ello, porque necesito hacer algo con eso", reflexionó.