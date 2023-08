Con tos y un set más breve: Así fue el primer show de Luis Miguel en Chile

Este lunes 21 de agosto se concretó el primero de los diez conciertos que el cantante Luis Miguel ofrecerá en el Movistar Arena de Santiago, un espectáculo que contó con un saldo positivo pese a algunos puntos bajos.

El mexicano venía de hacer la misma cantidad de presentaciones en Buenos Aires con un set enfocado en los grandes éxitos de su carrera y que repasaba boleros, mariachis y su inconfundible música bailable. En Argentina las presentaciones de Luis Miguel superaban las dos horas, pero su reencuentro con Chile fue algo más breve.

Claudio Vergara, periodista de La Tercera y comentarista de Una Nueva Mañana de Cooperativa, señaló que la presentación de "El Sol" en Chile tuvo una duración de 1 hora y 45 minutos.

¿La razón? Pese a su indudable calidad vocal, durante todo el concierto se le pudo ver tosiendo y estornudando producto de un cuadro febril que lo afectó en su llegada a Chile durante el fin de semana.

Pese a que fue visto por un equipo médico durante la tarde de este lunes, el mexicano decidió realizar el concierto y deleitar a sus fans con temas como "Será que no me amas", "Culpable o no" o "Hasta que me olvides", entre otras.

Este martes 22 de agosto Luis Miguel realizará la segunda de las diez actuaciones que tiene agendadas en Chile.

El set de canciones de Luis Miguel en Chile