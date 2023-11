De perdedor a triunfador: Beck regresó a Chile con inolvidable show

Diez años tuvieron que pasar para que Beck regresara a Chile, esta vez dando su primer show en solitario, pues en el pasado solo lo habíamos visto como telonero de The Police (2007) y Blur (2013).

El estadounidense deleitó al público nacional en el Teatro Caupolicán, donde pasadas las 21:12 horas comenzó el show.

Como un gesto que daba a entender que la noche sería especial para Santiago, todo empezó con "Everybody's Got to Learn Sometime", canción perteneciente al soundtrack de la película "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" ("Eterno resplandor de una mente sin recuerdos").

Luego siguió el repertorio que el músico viene realizando en sus últimos conciertos, lleno de clásicos como "Devil's Haircut" y "The New Pollution", coreados por los asistentes.

Foto: Cooperativa.

Con elementos visuales para cada canción y acompañado de una banda impecable, Beck se dedicó a recorrer casi todo el escenario e interactuar constantemente con sus fans. Incluso, dedicó algunas palabras en español para mantener el diálogo, con un enérgico público.

Así como hubo momentos de potentes guitarras, bailes, saltos y sensuales líneas de bajo, también Beck pasó con facilidad a canciones como "Lost Cause", donde las linternas de los celulares iluminaron el Caupolicán.

Foto: Cooperativa.

"Uno de mis shows favoritos de todo el año", lanzó el cantante al público de Santiago, en medio del concierto.

Sus palabras pueden ser tomadas como cortesía. Sin embargo, la energía del show fue tan intensa que el público no quería dejar que Beck se fuera... y el artista fue recíproco con ese cariño.

Tras un cierre por todo lo alto con el clásico "Loser" y con "E-Pro", a los pocos segundos llegó el bis y después de dos canciones vino otro bis: Beck cerró el telón de su especial noche en Santiago con una versión acústica (absolutamente solo con su guitarra) de "True Love Will Find You in the End", su cover al influyente Daniel Johnston.

El setlist de Beck en Chile 2023: