Festival CL.Rock anunció su line up de bandas chilenas

Las bandas chilenas Undercroft, Chances, Weight of Emptiness, Necrodemon, Overtoun, We Are The Monster y Gangrena fueron confirmadas como parte del festival CL.Rock, que se desarrollará el 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura.

La producción detalló que "aún quedan más de 10 bandas internacionales" por ser anunciadas, las que se sumarán a The Pineapple Thief, Satyricon, Deicide, At The Gates y Watain, entre otras.

Con su preventa en verde ya finalizada, el evento tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, desde 76.560 pesos.